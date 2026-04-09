Kauko Röyhkä lataa väitteitä Jari Sarasvuosta ja Maria Veitolasta: "Olisi pitänyt lähteä v*ttuun sieltä" 9:36 20-vuotisjuhlavuottaan viettävä Kauko Röyhä vieraili Huomenta Suomessa tammikuussa. Julkaistu 09.04.2026 09:45 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Kauko Röyhkä väittää, että Jari Sarasvuo ja Maria Veitola ovat aikoinaan astuttaneet hänet ansaan tv-ohjelmissaan. Muusikko ja kirjailija Kauko Röyhkä julkaisi keskiviikkona Facebook-tilillään pitkän kirjoituksen, jossa hän käsittelee julkisuutta ja muistelee kahta takavuosina antamaansa tv-haastattelua. Kirjoituksessa hän esittää väitteitä liikemies Jari Sarasvuosta ja toimittaja-juontaja Maria Veitolasta. Röyhkä sanoo, että on "astunut pari kertaa hänelle asetettuun ansaan". Röyhkä väittää, että hänestä tehtiin satanisti Hyvät, pahat ja rumat -ohjelmassa, johon hän oli mennyt mainostamaan Jumalan lahja -levyään. – Jari Sarasvuo tuli bäkkärille kertomaan, että minun osuuteni käsittelee satanismia ja minun kannattaa esiintyä siinä satanistina, koska se on selkeämpää, Röyhkä väittää. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Muusikko oli kertomansa mukaan kiinnostunut okkultismista, mutta satanistiksi hän ei ollut koskaan itseään julistanut. Hän päätti kuitenkin jättää selittelemättä satanistin ja okkultistin eroavaisuuksia tv-lähetyksessä ja veti roolinsa sovitusti.

Röyhkän mukaan hän, Sarasvuo ja Simo Rantalainen suuntasivat lähetyksen jälkeen pubiin.

– Sarasvuo jatkoi sauhuamistaan ja kertoi, että Amerikassa kovimmat yritysjohtajat ovat satanisteja. Oliskohan noin, ajattelin. Ilmeisesti hän yritti lepytellä minua, minustahan oli nyt tehty Suomen kansan silmissä kadotettu sielu, joka on matkalla helvettiin. Kumpikohan meistä on satanisti? Sinä teet valheellista tv-showta, jossa pyritään keinoja kaihtamatta isoihin katsojalukuihin, kun taas minä teen rehellistä rockmusiikkia, Röyhkä lataa Facebook-päivityksessään.

Toiseksi "ansaksi" Röyhkä nimeää Maria, Maria -ohjelman haastattelun. Veitolan juontamaa ohjelmaa esitettiin vuonna 2007.

Röyhkän mukaan Veitola, jonka haastateltavana hän oli ollut aiemminkin, oli kutsunut hänet ohjelmaansa puhumaan kotimaisen kirjallisuuden tilasta. Haastattelun aiheista oli sovittu etukäteen puhelimitse, ja Röyhkä kertoo saaneensa Veitolasta asiallisen kuvan.

– Sitten olin suorassa lähetyksessä. Yhtäkkiä Veitola alkoi puhua niin kuin pikkulapselle puhutaan, voivotella ja huokailla. Tajusin joutuneeni ansaan. Kaikki mitä sanoin kuulosti naurettavalta, Röyhkä väittää.

Maria Veitolan kipparoimaa Maria, Maria -ohjelmaa esitettiin vuonna 2007.

– Minun olisi pitänyt nousta ja lähteä heti vittuun sieltä, repiä mikrofonijohdot irti ja kävellä vain ulos koko talosta. Mutta jähmetyin. Yritin sönköttää jotain, ja Veitola sanoi voi voi, ihanko totta. Se tuntui pahemmalta kuin Hyvät, pahat ja rumat, koska Sarasvuo sentään kävi ennen esitystä ilmoittamassa mitä oli tulossa, hän jatkaa.

Röyhkä kertoo olleensa hetken aikaa vihainen Veitolalle, mutta painaneensa asian lopulta villaisella.

Miehellä on sananen sanottavanaan televisiosta.

– Telkkari on paha media. Siellä voi helposti mokata. Ohjelmien tekijät ovat hysteerisiä katsojalukujensa kanssa ja joskus he käyttävät likaisia keinoja. Siksi en enää vuosiin ole mennyt epämääräisiin tosi-tv-ohjelmiin.