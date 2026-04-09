Kauko Röyhkä väittää, että Jari Sarasvuo ja Maria Veitola ovat aikoinaan astuttaneet hänet ansaan tv-ohjelmissaan.
Muusikko ja kirjailija Kauko Röyhkä julkaisi keskiviikkona Facebook-tilillään pitkän kirjoituksen, jossa hän käsittelee julkisuutta ja muistelee kahta takavuosina antamaansa tv-haastattelua.
Kirjoituksessa hän esittää väitteitä liikemies Jari Sarasvuosta ja toimittaja-juontaja Maria Veitolasta. Röyhkä sanoo, että on "astunut pari kertaa hänelle asetettuun ansaan".
Röyhkä väittää, että hänestä tehtiin satanisti Hyvät, pahat ja rumat -ohjelmassa, johon hän oli mennyt mainostamaan Jumalan lahja -levyään.
– Jari Sarasvuo tuli bäkkärille kertomaan, että minun osuuteni käsittelee satanismia ja minun kannattaa esiintyä siinä satanistina, koska se on selkeämpää, Röyhkä väittää.
