Näyttelijä Roosa Söderholm on voittanut parhaan näyttelijän palkinnon Canneseries-festivaalilla. Söderholm voitti palkinnon pääkilpasarjassa kategoriassa Best Performance suorituksestaan Kylmä kausi -sarjassa.

Vuosittaisessa tv-sarjafestivaalissa palkintokategorioita oli kuusi. Kylmä kausi osallistui kilpailuun kansainvälisellä nimellään Guts.

Tiedotteen mukaan Söderholm on voitostaan enemmän kuin yllättynyt.

– Kylmän kauden Anna on minulle henkilökohtaisesti urani rakkain rooli ja työ. Treenasin kauan Annan hahmoa varten ja olen elänyt tämän projektin kanssa pitkään. Se on vienyt sydämeni. Cannesin reissu oli absurdin upea huipentuma tälle kaikelle, ja olen sanaton tästä voitosta, hän kuvaili.

Kreeta Salminen, Reetta Ylä-Rautio, Roosa Söderholm ja Sannah Nedergård.STELLA Pictures / ddp

Kylmän kausi löytyy Yle Areenasta.