TPS iski julki kaksi hyökkääjähankintaa.

Hannu Kuru, 32, palaa Turun Palloseuraan kaksivuotisella sopimuksella. Joona Ikonen, 27, puolestaan liittyy mustavalkoisiin vuoden pahvilla.

Kuru pelasi TPS:ssä aiemmin kausina 2017–21 ja saavutti tämän jakson päätteeksi SM-hopeaa. Viimeiset viisi vuotta hyökkääjä on viettänyt ulkomailla Slovakiassa ja Puolassa kiekkoillen.

Kuluneella kaudella mies juhli Puolan mestaruutta GKS Tychyssä. Kuru voitti myös sarjan pistepörssin 38 runkosarjaotteluun latominsa tehoin 18+34=52 ja oli liigan paras syöttäjä toista kautta peräkkäin.

– On hienoa palata kotiin viiden vuoden ulkomaanjakson jälkeen. Olen todella innostunut tulevasta kaudesta ja mahdollisuudesta auttaa kasvattajaseuraa. Lähdin ulkomaille hakemaan kiekollisempaa roolia, ja se oli iso muutos. Viime vuodet ovat tuoneet paljon itseluottamusta, ja toivottavasti pystyn tuomaan sitä myös tänne. On todella iso asia päästä vetämään mustavalkoinen paita taas päälle – olen siitä ylpeä, Kuru kommentoi tiedotteessa.

Hannu Kurun viimeisimmät kaksi kautta menivät Puolassa.IMAGO/Newspix/ All Over Press

Ikonen vaisuna Ruotsissa

TPS:ään siirtyvä Joona Ikonen on puolestaan pelannut kaksi viime kautta Ruotsin pääsarjaseura Malmö Redhawksissa.

Tehopisteet jäivät verrattain vaisuiksi: ensimmäisellä SHL-kaudella niitä syntyi 49 runkosarjapeliin 17 ja toisella kaudella 52 runkosarjamatsiin vain kahdeksan.