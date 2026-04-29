Britannian kruununprinssipari julkaisi uuden perhekuvan hääpäivänsä kunniaksi.
Walesin prinssi William ja prinsessa Catherine juhlivat tänään 15. hääpäiväänsä.
Merkkipäivän kunniaksi kuninkaallinen pari julkaisi kuvan kolmen lapsensa kanssa Kensingtonin palatsin X-tilillä.
– 15 vuoden avioliittoa juhlien, kuvan yhteydessä lukee sydämen kera.
Kuvan on Hello-lehden mukaan ottanut perheen luottokuvaaja Matt Porteus aiemmin tässä kuussa Cornwallissa.
William ja Catherine avioituivat Westminster Abbeyssä 29. huhtikuuta vuonna 2011. Heidän esikoisensa George syntyi vuonna 2013, keskimmäinen Charlotte vuonna 2015 ja kuopus Louis vuonna 2018.
Kuvassa prinssi Williamin vieressä näkyy myös perheen kaksi koiraa. Musta cockerspanieli on viisivuotias Orla.