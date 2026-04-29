Pallopoika sai huomiota kieltäytymällä antamasta Manuel Neuerille palloa.

Paris Saint-Germain ja Bayern München mittelivät tiistaina jalkapallon Mestarien liigan välierien historian runsasmaalisimman ottelun.

Kotijoukkue PSG karkasi välierien avausosassa jo 5–2-johtoon, mutta Bayern kiri lopulta maalin päähän ja yhdeksän osuman taisto päättyi pariisilaisille 5–4.

Kiihkeässä illassa isäntien voiton eteen kantoi kortensa kekoon myös aikaa kuluttanut pallopoika.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kansainvälistäkin mediahuomiota herättänyt video, jossa pallopoika ei suostu antamaan palloa Bayernin tähtimaalivahti Manuel Neuerille.

Pätkästä ei käy ilmi, missä kohtaa matsia tilanne on tapahtunut, mutta Neuer viittelöi siinä kaiteen takana olevalle pallopojalle kädellään saadakseen pelivälineen itselleen.

40-vuotias saksalaislegenda käy pallopojan kanssa myös sananvaihtoa. Poika peruuttaa kuitenkin viileästi pallon kanssa taaksepäin ja pitää sen jaloissaan.

– Täytyy olla pokkaa tehdä noin kaikkien aikojen parhaalle Manuel Neuerille! Saksan Prime Videon urheiluaiheisella Instagram-tilillä kirjoitettiin.

Neuer teki illassa vähemmän mairittelevaa historiaa. Hänestä tuli vuonna 2010 käynnistyneen tarkan Mestarien liiga -tilastoinnin aikana ensimmäinen maalivahti, joka on päästänyt kilpailun pudotuspeliottelussa viisi maalia tekemättä yhtään torjuntaa.

– Näitte maalit. Niitä oli vaikea torjua. Kahdesti se oli todella lähellä – olisin voinut ehtiä tielle, Neuer sanoi .