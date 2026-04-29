Suomen koululaisten osaamistaso lukutaidossa ja matematiikassa on tutkimusten mukaan heikentynyt jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ehdottaa useita muutoksia perusopetukseen oppimistulosten parantamiseksi. Työryhmän raportin mukaan esimerkiksi oppiainekohtaisia tavoitteita ja sisältöjä täytyy vähentää ja selkeyttää.

Tämä on herättänyt kysymyksiä ja arvostelua riman laskemisesta.

Työryhmän ja opetusministerin mukaan vaatimustasoa ei kuitenkaan alenneta.

– Jos arviointikriteeriä on hyvinkin laaja spektri, se tekee opettajankin työn haastavaksi. Eli siinä puhuttiin siitä, että vähennetään kriteereitä, mutta ei suinkaan rimaa laskeaksemme, vaan nimenomaan, jotta tehtäisiin opettajan työ vähän helpommaksi ja arviointi yhdenmukaisemmaksi. Tavoitteenahan tässä on nimenomaan nostaa osaamistasoa, sanoo opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) MTV Uutisille.

Opetusalan ammattijärjestö vahvistaa opetusministerin sanoman.

– Työryhmän esityksessä kyse on siitä, että se mitä vaaditaan, vaaditaan kristallinkirkkaasti ja selkeästi. Nykyisellään opettajien palaute laajasti opetussuunnitelmista on sen kaltainen, että opetussuunnitelmat ovat hyvin laajat, hyvin rönsyilevät ja sellaiset kuvailevat. Siellä ei konkreettisesti sanota, mitä ihan oikeasti koulussa pitäisi oppia, sanoo työryhmän jäsen, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo.