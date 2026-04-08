Kirja: Riikka Purra nousi halla-aholaisen liikkeen ytimeen kansallismielisellä kaljalla

Kirja: Riikka Purra nousi halla-aholaisen liikkeen ytimeen kansallismielisellä kaljalla

Julkaistu 08.04.2026 11:51

Iltalehden toimittajien uusi kirja Riikka Purrasta piirtää kuvan ristiriitaisesta vallankäyttäjästä, jonka nousu perussuomalaisten johtohahmoksi kytkeytyy Jussi Halla-ahon ympärille rakentuneeseen liikkeeseen. Iltalehden toimittajien Onni Karin ja Lauri Nurmen teos Riikka Purra – Suomen rautarouva (Into Kustannus) julkaistiin tänään keskiviikkona. Kirjan pääaineisto ovat perussuomalaisten kansanedustajan, valtiovarainministeri Riikka Purran vanhat blogikirjoitukset ja hänen kommenttinsa sosiaalisessa mediassa ja erilaisilla keskustelupalstoilla. Lisäksi Kari ja Nurmi ovat tutustuneet Purrasta aiemmin tehtyihin haastatteluihin ja jututtaneet Purran tuntevia ihmisiä. Purraa ei ole kirjaan haastateltu. Purra itse kertoo Facebookissa lukeneensa lehdestä, että hänestä on tehty kirja. Lue myös: Tällainen on Riikka Purra – jakaa somessa ruokakuvia ja otoksia koirastaan Ristiriitojen ihminen Kirjan lähteiden perusteella Purrasta kuoriutuu Nurmen ja Karin mukaan monessa mielessä ristiriitainen persoona. Yksi Purraa määrittävä asia on suorituskeskeisyys. – Kun siihen yhdistää hänen traagiset elämänkokemuksensa – äiti menehtyy, kun Purra on 12-vuotias ja kahdestaan kotona äidin kanssa – niistä jokainen lukija voi miettiä, millä tavalla ne ovat mahdollisesti vaikuttaneet Purran toimintaan aikuisena, Nurmi kommentoi Huomenta Suomessa

– Hän itse sanoo, että ne ovat muuttaneet ihan kaiken, mutta hän ei pysty tarkasti määrittelemään sitä, mitä ne ovat muuttaneet.

Nurmi kertoo kirjan tekijöiden pyytäneen tietopyynnöllä kirjaa varten myös Purran koulutodistukset ja yliopistosuoritukset.

– Näistä kaikista näkee, että hän on ollut joko kiitettävä tai erinomainen oppilas ja tehnyt jopa liian laajoja opinnäytetöitä.

Karin mukaan Purran pro gradu -työssä oli 40 sivun mittainen lähdeluettelo.

– Professorit arvioivat suoraan, että tuskin on kukaan ennen kirjoittanut näin pitkää lähdeluetteloa.

Vaikeita kokemuksia maahanmuuttajamiehistä

Kari kertoo, että Purran maailmankuvaan ovat vaikuttaneet myös vaikeat kokemukset maahanmuuttajamiehistä nuoruusvuosina.

– Hän ei ole niistä tarkkaan puhunut, mutta hän on viitannut tähän suuntaan.

– Muita vaikeita kokemuksia hänellä ovat olleet esimerkiksi lasten menettämiset raskausvaiheessa.

Karin mukaan Purra on itse arvioinut, että perussuomalaisuudelle tällaiset vaikeat kokemukset ovat jollain tavalla tyypillisiä.

– Tietysti tässä on myös vähän sellaista oman profiilin korottamista verrattuna muihin, mutta kuitenkin kiinnostava pointti.

Näin Halla-ahon ja Purran tiet kohtasivat

Yhteiskunnallisesti ajatellen käännekohta Purran elämässä oli Nurmen mukaan 2000‑luvun alussa niin sanottuun kansallismieliseen poliittiseen vallankumoukseen lähteminen.

– Kirjassa tuodaan ensimmäisen kerran julkisuuteen silloinkin suojelupoliisin äärijärjestöksi luokitteleman Suomen Sisun salainen Jäsenen käsikirja. 2000‑luvun alussa Jussi Halla‑aho ja Simo Grönroos, nykyinen eduskunnan puhemies ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja, olivat tämän äärijärjestön jäseniä ja muodostivat Helsinkiin paikallisen pienryhmän, jonka keskushahmoksi Halla‑aho kohosi.

– Kun Riikka Purra oli aktiivinen Halla‑ahon blogin vieraskirjassa, hänet niin sanotusti pyydettiin kansallismieliselle kaljalle.

Nurmen mukaan Purra oli akateemisena tutkijanalkuna juuri sellainen henkilö, jonka maahanmuuttoa kritisoivat intohimoiset nuorehkot miehet haluavat saada mukaan. Hän siis ei ollut suu vaahdossa huutava rasistinen kiihkoilija, vaan kieli- ja käsitepelit taitava argumentoija.

– Ja ilman tätä kohtaamista suomalainen nykyinen poliittinen historia saattaisi olla aika erinäköinen.

Vihreästä tulikin antivihreä

Opiskelukaverit eivät kirjan mukaan yllättyneet siitä, että Purra lähti politiikkaan, vaan siitä, että hän lähti nimenomaan perussuomalaisten matkaan.

Purralla oli nimittäin myös vihreitä ajatuksia, ja esimerkiksi ympäristökysymykset olivat hänelle tärkeitä nuoruusvuosina.

Nurmen ja Karin mukaan ne kuitenkin karisivat aikuistumisen myötä.

– Sanotaan, että siinä kohtaa, kun hän 30‑vuotiaana kirjoitti vaikkapa Halla‑ahon blogin vieraskirjaan, ei enää millään tavalla tullut esiin tämä viherteema, Kari kommentoi.

– Hän kirjoitti myös Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksia, joissa hän nimenomaan arvosteli maailman parantamista ja liian vihreää politiikkaa. Tilalle tuli politiikassa maahanmuuttokysymys.

Pyhä halla-aholainen perhe

Kari ja Nurmi arvoivat, että "pyhän halla-aholaisen perheen jäsenyys" takaa Purralle edelleen koskemattomuuden perussuomalaisissa.

He kirjoittavat kynnyksen Purran haastamiseen olevan erittäin korkea, koska jyrkän maahanmuuttovastaiset ja puoluekokouksissa käyvät aktiivit tunnistavat hänet oikeaoppiseksi Halla-ahon työn jatkajaksi.

Kari ja Nurmi päätyvät myös siihen johtopäätökseen, että Purra ja "halla-aholainen perhe" kokevat poliittisen vallankumouksensa olevan kesken.



– Seuraavaksi lähestyvissä kevään 2027 eduskuntavaaleissa perussuomalaisilla tuskin on eväitä voittoon. Seuraava hallitus muodostetaan mitä todennäköisimmin sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Antti Lindtmanin johdolla. Se sopii Purralle ja pyhälle perheelle.

Oppositiopuolueen asema vaalikaudella 2027–2031 on seuraavia eduskuntavaaleja ajatellen toimittajien mukaan perussuomalaisille otollinen.

Pääministeriys on kaikesta päätellen Purran strateginen tavoite, he arvioivat.

