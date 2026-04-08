Iltalehden toimittajien uusi kirja Riikka Purrasta piirtää kuvan ristiriitaisesta vallankäyttäjästä, jonka nousu perussuomalaisten johtohahmoksi kytkeytyy Jussi Halla-ahon ympärille rakentuneeseen liikkeeseen.
Iltalehden toimittajien Onni Karin ja Lauri Nurmen teos Riikka Purra – Suomen rautarouva (Into Kustannus) julkaistiin tänään keskiviikkona.
Kirjan pääaineisto ovat perussuomalaisten kansanedustajan, valtiovarainministeri Riikka Purran vanhat blogikirjoitukset ja hänen kommenttinsa sosiaalisessa mediassa ja erilaisilla keskustelupalstoilla.
Lisäksi Kari ja Nurmi ovat tutustuneet Purrasta aiemmin tehtyihin haastatteluihin ja jututtaneet Purran tuntevia ihmisiä. Purraa ei ole kirjaan haastateltu.
Purra itse kertoo Facebookissa lukeneensa lehdestä, että hänestä on tehty kirja.
Kirjan lähteiden perusteella Purrasta kuoriutuu Nurmen ja Karin mukaan monessa mielessä ristiriitainen persoona.
Yksi Purraa määrittävä asia on suorituskeskeisyys.
– Kun siihen yhdistää hänen traagiset elämänkokemuksensa – äiti menehtyy, kun Purra on 12-vuotias ja kahdestaan kotona äidin kanssa – niistä jokainen lukija voi miettiä, millä tavalla ne ovat mahdollisesti vaikuttaneet Purran toimintaan aikuisena, Nurmi kommentoi Huomenta Suomessa
Yhteiskunnallisesti ajatellen käännekohta Purran elämässä oli Nurmen mukaan 2000‑luvun alussa niin sanottuun kansallismieliseen poliittiseen vallankumoukseen lähteminen.
– Kirjassa tuodaan ensimmäisen kerran julkisuuteen silloinkin suojelupoliisin äärijärjestöksi luokitteleman Suomen Sisun salainen Jäsenen käsikirja. 2000‑luvun alussa Jussi Halla‑aho ja Simo Grönroos, nykyinen eduskunnan puhemies ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja, olivat tämän äärijärjestön jäseniä ja muodostivat Helsinkiin paikallisen pienryhmän, jonka keskushahmoksi Halla‑aho kohosi.
– Kun Riikka Purra oli aktiivinen Halla‑ahon blogin vieraskirjassa, hänet niin sanotusti pyydettiin kansallismieliselle kaljalle.
Nurmen mukaan Purra oli akateemisena tutkijanalkuna juuri sellainen henkilö, jonka maahanmuuttoa kritisoivat intohimoiset nuorehkot miehet haluavat saada mukaan. Hän siis ei ollut suu vaahdossa huutava rasistinen kiihkoilija, vaan kieli- ja käsitepelit taitava argumentoija.
– Ja ilman tätä kohtaamista suomalainen nykyinen poliittinen historia saattaisi olla aika erinäköinen.
Kari ja Nurmi arvoivat, että "pyhän halla-aholaisen perheen jäsenyys" takaa Purralle edelleen koskemattomuuden perussuomalaisissa.
He kirjoittavat kynnyksen Purran haastamiseen olevan erittäin korkea, koska jyrkän maahanmuuttovastaiset ja puoluekokouksissa käyvät aktiivit tunnistavat hänet oikeaoppiseksi Halla-ahon työn jatkajaksi.
Kari ja Nurmi päätyvät myös siihen johtopäätökseen, että Purra ja "halla-aholainen perhe" kokevat poliittisen vallankumouksensa olevan kesken.
– Seuraavaksi lähestyvissä kevään 2027 eduskuntavaaleissa perussuomalaisilla tuskin on eväitä voittoon. Seuraava hallitus muodostetaan mitä todennäköisimmin sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Antti Lindtmanin johdolla. Se sopii Purralle ja pyhälle perheelle.
Oppositiopuolueen asema vaalikaudella 2027–2031 on seuraavia eduskuntavaaleja ajatellen toimittajien mukaan perussuomalaisille otollinen.
Pääministeriys on kaikesta päätellen Purran strateginen tavoite, he arvioivat.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.
