Salkkareista tutun hahmon Skäbä Hard Rock Band -yhtye julkaisee uutta musiikkia.
Salatut elämät -sarjan vastaavan tuottajan pestiä vuosikaudet hoitanut Marko Äijö kertoi keväällä 2023 karistavansa Pihlajakadun tomut kengistään ja hyppäävänsä täysipäiväisesti Salkkareistakin tutun Skäbän saappaisiin.
Äijön alter egon Skäbän Skäbä Hard Rock Band julkaisee torstaina 30. huhtikuuta 67 (#SIXSEVEN) -nimisen singlen. Tiedotteen mukaan jo julkaistulla Taksu Takkusen ja Marko Äijön ohjaamalla musiikkivideolla loikataan Suomen Moottoripyörämuseoon.
– 67 on uus 27 on Skäbän uusi normaali. Museon pomo vittuilee väärälle vartijalle, staget suurenevat ja yleisö kuumenee. Skäbä Hard Rock Band is back. Here we come Coachella! Skäbä sanoo tiedotteessa.