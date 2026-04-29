Pohjanmaan poliisi kertoo tavoittaneensa epäillyn ja löytäneensä aseen.

Poliisi sai puolenpäivän jälkeen ilmoituksen miehestä, joka kantoi pitkäpiippuista asetta Kauhajoen Aronkylässä.

Pohjanmaan poliisi kertoo tavoittaneensa melko pian noin 20-vuotiaan ulkomaalaistaustaisen miehen. Henkilö otettiin kiinni ilman vastarintaa. Hänellä ei ollut kiinni otettaessa asetta hallussaan, mutta se löydettiin pian maastosta kiinniottopaikan läheisyydestä. Sivullisille ei aiheutunut tilanteesta vaaraa.

Operaatioon osallistui useita poliisipartioita.

– Tällaisissa tilanteissa poliisi varautuu turvallisuussyistä useamman partion ja tarvittavien voimankäyttö- sekä suojavälinein, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Tapahtumaa tutkitaan alustavasti rikosnimikkeellä vaarallisen esineen hallussapito ja järjestysrikkomus.

