Syntyvyys kasvoi hieman Suomessa viime vuonna, kertoo Tilastokeskus.
Vuoden 2025 ennakkotietojen mukaan kokonaishedelmällisyysluku oli 1,30. Vielä toissa vuonna lukema oli 1,25.
Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.
Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Suomen väkiluku kasvoi viime vuonna lähes 21 000 ihmisellä. Väkiluku oli joulukuun lopussa noin 5,66 miljoonaa.