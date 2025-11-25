Tilastokeskuksen tiistaina julkaistujen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli lokakuun lopussa 5 655 715.

Ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku kasvoi tammi-lokakuun aikana lähes 20 000 hengellä. Väestönkasvua ylläpitää yhä muuttovoitto ulkomailta, vaikka maahanmuutto vähenikin viime vuodesta.

Ulkomailta muutti Suomeen tammi-lokakuussa lähes 43 000 henkeä, ja Suomesta muutti pois noin 12 700 henkeä. Maahanmuuttoja oli noin 12 400 vähemmän ja maastamuuttoja noin 1 900 vähemmän kuin viime vuoden vastaavan ajanjakson aikana.

Tammi-lokakuun aikana Suomessa syntyi 38 575 lasta, mikä oli noin 1 700 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Kuolleiden määrä oli kuitenkin noin 10 000 suurempi kuin syntyneiden määrä. Kuolleita oli 48 977, mikä on yli tuhat enemmän kuin vuotta aiemmin.