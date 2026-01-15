Uutissuomalaisen selvityksen mukaan synnytysten määrä kasvoi viime vuonna yli kolmella tuhannella.

Synnytysten määrä kasvoi viime vuonna 3 062:lla Manner-Suomen synnytyssairaaloissa. Näin kertoo Uutissuomalainen sairaaloilta saamiinsa tietoihin perustuen.

Yhteensä synnytyksiä oli reilut 44 800. Synnytysmäärät kasvoivat yhteensä noin viisi prosenttia.

Kasvua oli kaikissa sairaaloissa Keski-Pohjanmaan keskussairaalaa lukuun ottamatta.

– Tämä on ilahduttava trendi. Myös Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella näyttää siltä, että synnytysten määrä kasvoi viime vuoden tammi–marraskuussa 4,7 prosenttia, kommentoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mika Gissler Uutissuomalaiselle.

– Vastasyntyneiden määrä noussee siis melkein viisi prosenttia, mikä nostaa kokonaishedelmällisyyslukua lähelle 1,3:a.

Syntyvyys on laskenut Suomessa pitkään. Jotta väestö uusiutuisi ilman muuttoliikettä, kokonaishedelmällisyysluvun pitäisi olla noin 2,1.

– Nyt saadaan sitten jännittää, jatkuuko tämä trendi. Syntyvyyden ennustaminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi. Esimerkiksi korona-aikana koettiin pieni buumi, mutta se jäi hyvin lyhyeksi.