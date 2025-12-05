Ulkomaalaistaustaisten syntyvyys on viime vuosina laskenut ja lähentynyt suomalaistaustaisten syntyvyyttä.
Tilastokeskuksen syntyneet-tilastosta selviää, että ulkomaalaistaustaisten naisten kokonaishedelmällisyysluku oli viime vuonna 1,39. Suomalaistaustaisilla naisilla luku oli 1,23.
Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen keskimäärin synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.
Ulkomaalaistaustaisten miesten kokonaishedelmällisyys oli 1,21 ja suomalaistaustaisten miesten 1,10.
Suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten syntyvyyden erot ovat kaventuneet vuosien 1990–2024 aikana.
– Vaikka erot syntyvyydessä ovat kaventuneet, osassa taustamaaryhmiä kokonaishedelmällisyys on silti kaksi tai kolme lasta naista kohden. Esimerkiksi syntyperältään nigerialaisten, syyrialaisten, pakistanilaisten, somalialaisten ja irakilaisten naisten kokonaishedelmällisyys oli 2,4–2,9 lasta vuosina 2020–2024, väestötilastojen asiantuntija Tilastokeskuksesta sanoo.