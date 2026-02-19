Velkajarrutyöryhmän on määrä julkistaa raporttinsa keskiviikkona 25. helmikuuta.
Parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä on asettamassa Suomen vuoden 2031 alustavaksi alijäämätavoitteeksi 2–2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, eduskuntalähteistä kerrotaan STT:lle.
Vuosien 2027–33 keskimääräiseksi alijäämätavoitteeksi velkajarrutyöryhmä on asettamassa noin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta.
Tarkemman alijäämätavoitteen vuodelle 2031 työryhmä asettaa tämän vuoden joulukuussa.
Velkajarrutyöryhmän alijäämätavoitteista kertoi aiemmin ainakin Yle.