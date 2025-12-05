Ulkomaalaistaustaisten syntyvyys on laskenut viime vuosina ja erot suomalaistaustaisiin ovat kaventuneet.
Ulkomaalaistaustaisten syntyvyys on laskenut viime vuosina ja lähentynyt suomalaistaustaisten syntyvyyttä, Tilastokeskus kertoo. Erot syntyvyydessä ovat kaventuneet vuosien 1990–2024 aikana.
Viime vuonna ulkomaalaistaustaisten naisten kokonaishedelmällisyysluku oli 1,39, kun suomalaistaustaisilla naisilla luku oli 1,23. Ulkomaalaistaustaisten miesten kokonaishedelmällisyys oli puolestaan 1,21 ja suomalaistaustaisten miesten 1,10.
Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen keskimäärin saisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.
Ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten syntyvyys poikkeaa suomalaistaustaisista. Sen sijaan toisen polven eli Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten syntyvyys on hieman matalampaa ja lähempänä suomalaistaustaisia.
Eri taustamaaryhmien syntyvyydessä on isoja eroja. Joissain maaryhmissä naisten kokonaishedelmällisyys oli selkeästi suomalaistaustaisia suurempaa, toisissa taas pienempää.