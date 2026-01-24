Suvi Minkkinen ja Tero Seppälä nousivat voittajiksi ampumahiihdon maailmancupin parisekaviestissä Tshekin Nove Mestossa, sillä Saksa hylättiin Marlene Fichtnerin lähdettyä ampumapaikalta hiihtoon ennen kuin ase oli kunnolla selässä.

Saksa kukisti kisassa Suomen 6,5 sekunnilla Leonhard Pfundin ohitettua ankkuriosuudella Seppälän. Noin puoli tuntia kisan päättymisen jälkeen Saksa kuitenkin menetti voiton.

Minkkiselle ja Seppälälle voitto on toinen cupin parisekaviesteissä. Edellisen he ottivat viime vuoden tammikuussa Oberhofissa. Ymmärrettävästi voitto ei nyt maistunut aivan yhä herkulliselta.

– Ei tämä täyttä iloa tuo, kun tällä tavalla tulee, Minkkinen kuvaili tv-haastattelussa.

– En ollut ensimmäisenä maaliviivan yli, joten vähän surulliselta tuntuu, kun näin nyt kävi. No, säännöt ovat olemassa, Seppälä pyöritteli.

Kaksikko oli toki kisaansa tyytyväinen.

– Pystyimme keskittymään hyvin melkeinpä läpi koko kisan. Olimme iloisia jo kakkossijastakin, Minkkinen sanoi.

– Erittäin hyvää työtä, Seppälä tiivisti suoritukset.

Selkeä sääntö

Saksalaisleirissä tunnelmat olivat alakuloiset. Saksan joukkueen muut jäsenet lohduttivat murheen murtamaa ja kyynelehtivää Fichtneriä tv-kuvissa kisapaikalla, kun hylkäys oli tullut tietoon.

Saksan ampumahiihtojoukkueen urheilujohtaja Felix Bitterling myönsi, ettei tilanteessa loppujen lopuksi ollut epäselvyyttä.

– Säännöissä sanotaan, että kummankin käden on oltava valjaissa, kun ampumapaikalta lähdetään. Luulen, että hänellä (Fichtnerillä) toinen käsi jäi (hetkeksi) kiinni johonkin.

Bitterling sanoi säännön olevan selkeä, ja hän totesi myös tilanteesta esitettyjen kuvien olleen selkeitä.

– Tämä on tosi kitkerää, varsinkin kun kyseessä olivat nuoret urheilijat, Bitterling sanaili saksalaiselle Sportschau-kanavalle.

Pfund luonnehti tapahtumia vuoristoradaksi. Pfundin mukaan kisa oli mahtava, ja hän sanoi myös Fichtnerin olleen aivan taivaissa.

– Sitten tuli tieto (hylkäyksestä), eikä asialle voi mitään. Toivottavasti pystymme jättämään tämän nopeasti taaksemme, Pfund sanoi.