Norjan olympiakulta-ankkuri Heidi Wengin juhlintatoimet ovat tyrmistyttäneet ruotsalaisia. Norjalaisen puuhia kommentoivat nyt myös suomalaishiihtäjät.

Norja yllätti suuren ennakkosuosikin Ruotsin Milano-Cortinan olympialaisten naisten 4 x 7,5 kilometrin hiihtoviestissä ja karkasi kultaan.

Kulmionaatiohetkenä oli Ruotsin Ebba Anderssonin kaatuilu ja suksirikko viestin toisella osuudella, mihin tuhraantui aikaa minuutin pintaan.

Norjan ankkuri Heidi Weng ei pidätellyt hevosiaan kultamitalistina. Ruotsissa kiinnitettiin huomiota, että ruotsalaisten kulkiessa ohi Weng huusi "jaaa" erityisen kovaa pariin otteeseen.

Hopeajoukkue Ruotsin maajoukkueen johtaja Anders Byström sanoi, että jos osat olisivat olleet tosiin päin, hän ei usko, että ruotsalaiset olisivat moisesti tehneet.

– Fair play on tärkeää, mutta en usko, että Heidi edes ajattelee sitä, Byström tokaisi Aftonbladetin mukaan.

Ruotsalainen lausui, ettei se ollut kaunista mutta pohti, että norjalaiset ovat varmasti ylpeitä kullasta kisojen sujuttua tähän saakka tahmeasti.

– Toivon kuitenkin heidän osoittavan myötätuntoa nyt jälkeenpäin. Toivon heidän ymmärtävän, miten kipeää tämä meidän tytöillemme tekee.

Weng puolustautui

Ruotsalaishiihtäjä Emma Ribom, joka ei viestissä ollut mukana, totesi olleensa vähällä sanoa, että Wengin touhu näytti "siltä kuin yleensäkin".

– Totta kai saa juhlia, mutta mielestäni kyse on myös kunnioituksen osoittamisesta muita kilpailevia joukkueita kohtaan. Ehkä vielä vähän enemmän, kun kilpailussa kävi kuten kävi ja Ebba kaatui aika rankasti, Ribom sanoi.

Ruotsissa muistetaan, että Weng ärsytti ruotsalaisia juhlimisellaan myös Norjan voittaman vuoden 2021 MM-viestin jälkeen. Hän keskeytti tuolloin Ruotsin Frida Karlssonin tv-haastattelun tullen kuvaan ja hurraten. Ruotsalaiset pitivät käytöstä epäurheilijamaisena.

Wengin mukaan vastaavaa on tapahtunut toisin päinkin.

– Minusta tuntui, että kuulimme samaa Trondheimissa (viime vuoden MM-kisoissa). Ruotsalaiset riemuitsivat silloin villisti. Mielestäni pitää saada vähän juhlia, kun tekee jotain näin suurta, norjalainen kuittasi.

Joensuu: "Jos voittaa yli minuutilla"

Weng myös katsoi nyt maaliin tultuaan taakseen ikään kuin missä muut ovat. Suomalaismedian haastatellessa Suomen pronssihiihtäjiä nostettiin esiin, että ruotsalaiset olivat olleet pahoillaan Wengin epäkunnioittavaksi koetuista toimista.

Tuomitsemista ei Suomen naisten suusta kuultu.

– Jos voittaa yli minuutilla kisan, kyllä siinä saa minun mielestäni ihan iloinen olla. Se oli heille iso saavutus, ankkuri Jasmi Joensuu sanoi.

Kerttu Niskanen jatkoi.

– Kaikki tiesivät, että Ruotsi oli numero yksi ennakkosuosikki. Siitä, että Norja pystyi noin ylivoimaisesti voittamaan, kuuluu kaikki kunnia heille, hän kommentoi.

Johanna Matintalo otti niin ikään kiinni Norjan yllätyskultaan.

– Kaikki varmaan tiesivät, että Ruotsi voittaa, jos heille ei mitään satu. Tänään sattui. Norjalle se suotakoon, että he osasivat sen hyödyntää ja menivät hienoon voittoon, Matintalo pui.

Suomen viestiä oli viemässä myös upean kolmososuuden hiihtänyt Vilma Ryytty.