Ruotsin kilpailu meni pieleen jo ensimmäisellä osuudella. Eroa kärkeen oli tässä kohtaa 38 sekuntia ja sijoitus viimeinen. Ero kasvoi seuraavalla osuudella minuutin verran ja kolmannellakin lähemmäs minuutin. Ruotsi jäi lopulta lähes 45 sekuntia toiseksi viimeiseksi tulleesta Sveitsistä.

– Se on parodiaa. Iversenin kanssa voi vitsailla, joten hän tuli kysymään, että oliko viimeisenä hiihtäminen inspiroivaa. Mutta tunnemme toisemme hyvin, se oli enemmänkin niin, että hän tuli valittamaan. He haluavat, että hiihdämme paremmin, me haluamme Ruotsin ja Norjan välisen kilpailun, mutta se oli tänään aika kaukana, Halfvarsson totesi.