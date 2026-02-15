Ruotsin maastohiihdon miesten joukkue jäi olympiakisojen viestissä viimeiseksi. Eroa kärkeen kertyi lähes kolme ja puoli minuuttia. Ruotsalaismedioissa tapahtunutta kuvailtiin "jättefiaskoksi". Myös Suomen joukkueen Lauri Vuorinen yllättyi Ruotsin loppusijoituksesta.
Ruotsin kilpailu meni pieleen jo ensimmäisellä osuudella. Eroa kärkeen oli tässä kohtaa 38 sekuntia ja sijoitus viimeinen. Ero kasvoi seuraavalla osuudella minuutin verran ja kolmannellakin lähemmäs minuutin. Ruotsi jäi lopulta lähes 45 sekuntia toiseksi viimeiseksi tulleesta Sveitsistä.
– Se on hirveän vaikea tilanne. En uskonut, että joutuisin lähtemään liikkeelle tuollaisesta tilanteesta, joten se on vaikeaa ja minun on muutettava ajattelutapani täysin, toisella osuudella hiihtänyt Calle Halfvarsson sanoi Expressenille.
Sukset aiheuttivat ruotsalaisille erityisiä ongelmia.
– Johanilla (Häggström, avausosuuden hiihtäjä) oli suuria vaikeuksia. Meillä oli vähän erilainen tilanne. Minulla oli liikaa pitoa, joten sukseni eivät juurikaan liikkuneet eteenpäin, Halfvarsson totesi.
Häggström joutui poistumaan ensimmäisellä osuudella useamman kerran ladulta saadakseen pitoa ja menetti paljon sekunteja.
– On melkein onni, että joukkueita on vain kymmenen. Tämä on nimittäin todella synkkää, SVT:n asiantuntija Anders Blomquist sanoi.
Suomen avausosuuden hiihtänyt Lauri Vuorinen järkyttyi Ruotsin suorituksesta.