Israelilaiset lapset löysivät metsästä luita ja näyttivät ne erään lapsen isälle, joka otti yhteyttä poliisiin.
Israelista on saattanut löytyä toissa vuonna kadonneen suomalaisturistin jäänteitä, kertoo Jerusalem Post.
Lapset löysivät luita Jerusalemin Pisgat Ze'evin asuinalueen läheisestä metsästä perjantaina. Lapset näyttivät luut erään lapsen isälle, joka soitti poliisille.
Poliisit löysivät alueelta ulkomaan passin, joka on yhdistetty maaliskuussa 2024 kadonneeseen suomalaisturistiin. Lehden mukaan turisti oli saapunut maahan saman vuoden tammikuussa.
Poliisi on toimittanut luut oikeuslääketieteen laitokselle tutkimuksia varten.
Jerusalem Postin artikkelista kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.