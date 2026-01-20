Thaimaahan rakentui yleisurheilukenttä, jossa paikallisilla oli ihmettelemistä.

Asukkaat ovat odottaneet Länsi-Thaimaassa sijaitsevassa Songkhlan kaupungissa uutta urheilukenttää kuin kuuta nousevaa. Kuin kenttä vihdoin valmistui, oli yllätys suuri: yleisurheilukentälle olikin rakennettu suorakulman muotoinen juoksurata.

Yleisurheilukentän suunnittelusta nousi paikallisten keskuudessa välittömästi valtava älämölö. Juoksurataa on kutsuttu vaaralliseksi, epäkäytännölliseksi ja veronmaksajien rahan täydelliseksi haaskaukseksi.

Suunnittelusta vastaava taho on taas perustellut juoksuradan teräviä kulmia sillä, että "jalkapallokenttä jouduttiin laittamaan asiassa etusijalle". Perusteluina myös kerrottiin, että juoksurata oli urheilukentälle pelkkä lisä ja itse kenttä täyttäisi muuten kaikki kansainväliset standardit.

Yläpuolelta löytyvällä videolla näkyy urheilukenttä, jota pöyristyneet ihmiset ovat tulleet ihmettelemään.

Asiasta on käynnistetty nyt tutkinta, jossa selvitetään onko koko uuden urheilukeskuksen toteuttamisessa ja rakentamisessa noudatettu läpinäkyvyyttä ja saatiinko julkisille varoille vastinetta.