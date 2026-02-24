Jerusalemissa metsästä löytyneet vainajan jäänteet on tunnistettu kadonneeksi suomalaisturistiksi.
Asiasta kertoo poliisi Jerusalem Postin mukaan.
Israelilaislehden mukaan vainajan omaisille on kerrottu asiasta. Ulkoministeriön viestinnästä kerrottiin viime viikolla STT:lle, että tapaus on ministeriön tiedossa ja sitä selvitetään viranomaisyhteistyössä.
Lapset löysivät luita Pisgat Ze'evin asuinalueen läheisestä metsästä aiemmin tässä kuussa. Pisgat Ze'ev on rakennettu vuoden 1967 sodassa miehitettyyn Itä-Jerusalemiin. Israelin siirtokuntia alueella pidetään kansainvälisen oikeuden mukaan laittomina.
Poliisit löysivät alueelta ulkomaan passin, joka on yhdistetty maaliskuussa 2024 kadonneeseen suomalaisturistiin.
Jerusalem Postin mukaan suomalaisnainen saapui Israeliin tammikuussa 2024, ja viimeistä kertaa hänet oli nähty elossa maaliskuussa majapaikassaan Jerusalemissa.