Uuden luotijunaradan rakentamisessa apuna ollut nosturi kaatui junan päälle Koillis-Thaimaassa. Katso videot paikalta yltä.
Ainakin 31 ihmistä on kuollut ja 64 loukkaantunut junaturmassa Thaimaan koillisosissa. Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.
Turma sattui, kun nosturi kaatui liikkuvan junan päälle. Onnettomuus tapahtui noin 230 kilometriä koilliseen maan pääkaupungista Bangkokista, josta juna oli lähtenyt liikkeelle. Se oli matkalla Ubon Ratchathanin kaupunkiin.
Paikallisviranomaiset etsivät edelleen mahdollisia uhreja rajusti raiteilta suistuneista vaunuista.
Paikallisen liikenneministerin mukaan junassa oli 195 matkustajaa. Mahdollisista ulkomaalaisista matkustajista ei ole tietoa.