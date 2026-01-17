Jämsäläinen Tessa Moisio paransi roimasti ennätystään voittamassaan Jyväskylän hallikisassa.
22-vuotias Moisio juoksi 60 metrin finaalissa kauden kotimaisen kärkituloksen 7,35, joka on samalla Suomen kaikkien aikojen kymmenenneksi kovin tulos.
Moisio paransi aiempaa ennätystään 7,55 jo alkuerissä juoksemallaan ajalla 7,45. Finaalissa kellosta lähti vielä kymmenys lisää.
Kaipolan Vireen juoksijaa valmentaa pikajuoksun kuusinkertainen ulkoratojen Suomen mestari Anniina Kortetmaa, jonka uran parhaan tuloksen 7,36 suojatti alitti nyt sadasosalla.
Naisten 60 metrin Suomen ennätysaika on Lotta Kemppisen vuonna 2021 tekemä 7,16.