Kristian Pulli sijoittui Belgradissa käydyissä yleisurheilun hallikisoissa neljänneksi miesten pituudessa.

Pulli hyppäsi tasaisen sarjan. Kahdeksan metrin raja rikkoutui kolmannen kerran uralla kolmesti yhdessä ja samassa kilpailussa. Tulos 808 on Pullin uran kolmanneksi paras, ja hän oli viimeksi hypännyt tätä pidemmälle maaliskuussa 2021.

– Nyt näyttää siltä, että juoksukin tulee ihan hyvin ja saa tehtyä loppuun hyvän loppurytmin. Ylävartalon asento pysyy ihan hyvänä, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä analysoi Pullin pisintä hyppyä.

Pullin muut kahdeksan metrin ylitykset olivat 804 ja 805.

– Jos ajatellaan arvokisoja, niin ensimmäiseen kolmeen kierrokseen se 804 osui. Se on tärkeää, sillä kolmella ensimmäisellä kierroksella täytyy saada hyvää tulosta aikaan. Erittäin hyvä merkki, Evilä iloitsi.

Kisan voitti Bulgarian Bozhidar Saraboyukov maailman tämän kauden kärkituloksella 845.

1:02