Tennishistoriaan tärkeänä osana kuuluva legendaarinen "sukupuolten taistelu" sai jatkoa, kun naisten kaksinpelin maailmanlistan kärkipelaaja Aryna Sabalenka kohtasi Dubaissa miesten kaksinpelin entisen maailmanhuipun Nick Kyrgiosin.

Alkuperäinen Battle of the Sexes oteltiin syksyllä 1973, ja siinä naistenniksen ikoni Billie Jean King kukisti menneiden vuosikymmenten miestähden, 55-vuotiaan Bobby Riggsin. Kingin voitto valtavan huomion keränneessä ottelussa edisti osaltaan tasa-arvopyrkimyksiä, sillä Riggs oli vähätellyt naistennistä ja kerskaillut voittavansa naishuiput yhä, iästään huolimatta.

Sunnuntaina Dubaissa voittajaksi eteni sitten miespelaaja. Aikoinaan Wimbledonin finaalissa pelannut Kyrgios on pelannut viime aikoina varsin vähän ja on maailmanlistalla sijalla 671, mutta hän kukisti nelinkertaisen grand slam -turnausvoittaja Sabalenkan 6–3, 6–3.

– Oli kova matsi, hän on hemmetin kova kilpailija, Kyrgios kehui Sabalenkaa ottelun jälkeen.