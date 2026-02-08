Suomen ykköspelaajan Otto Virtasen urakointi siivitti Suomen tennismiehet voittoon maajoukkueiden Davis Cup -ottelussa Hongkongia vastaan. Suomi voitti ottelun vieraskentällä 3–1.
Patrick Kaukovallan korvannut, jo lauantaina yhden kaksinpelin voittanut Virtanen avasi sunnuntain urakkansa voittamalla nelinpelin Patrik Niklas-Salmisen kanssa erin 6–4, 7–5. Nelinpelissä suomalaisia vastassa olivat Coleman Wong ja Siu Chi Nicholas Cheng.
Kaksinpeleissä Virtanen kävi avauserässä tiukan taistelun Wongia vastaan, mutta vei erän 4–4-numeroista kahdella syötönmurrolla 7–5:een. Toisessa erässä Virtanen rynni 6–2-voittoon.
Virtanen ja Wong ovat maailmanlistalla lähes tasalukemissa, sillä Virtanen on sijalla 126 ja Wong 132:s.
Merkityksetön kaksinpeli Eero Vasan ja Chengin kesken jätettiin pelaamatta.
Ottelu kuuluu maailmanlohkon ykkösryhmään. Hongkongista napatun voiton ansiosta Suomen pelit jatkuvat Davis Cupissa syyskuussa.