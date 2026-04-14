Teinipoika pyöritti mittavaa huumekauppaa Turussa. Poliisi epäili hänen yrittäneen myydä myös aseita.

Rikokset tapahtuivat viime kesän ja syksyn aikana.

Poika tallensi rikollisia puuhiaan puhelimelleen ja julkaisi kuvia huumeista, huumerahoista ja aseista sosiaalisessa mediassa. Voit katsoa pojan taltioimaa materiaalia yllä olevalta videolta.

Poliisi teki kotietsinnän 17-vuotiaan pojan hallinnoimaan AirBnb-asuntoon joulukuussa ja löysi sieltä tuhansittain huumelääketabletteja.

Poika kertoi hommanneensa lääkkeet myyntitarkoituksessa ja käyttäneensä itsekin niitä viiden päivän ajan.

– On mennyt aika "lujaa" nämä päivät ja olen muun muassa pysäytellyt autoja, teinipoika kertoi kiinni jäätyään poliisikuulusteluissa.

Poliisin esitutkinnassa selvisi, että teinipoika oli ostanut huumeet velaksi pääkaupunkiseudulta Martinlaaksosta Vantaalta.

– Olin sopinut sen kaupan etukäteen ja hain sen sellaisessa pussissa roskiksen tai hiekotushiekkasäiliön takaa siellä urheilupuiston parkkipaikalla, poika kuvaili poliisille.

Eteenpäin poika myi huumeet Turussa esimerkiksi Telegram-pikaviestisovelluksen kautta.

Muutama päivä ennen kiinni jäämistään teinipoika joutui poliisin kanssa tekemisiin Mikkelissä. Hän pyysi äitiään hakemaan tavaransa toisesta Turussa sijaitsevasta AirBnb-asunnosta.

Koska tavaroiden seassa oli huumeita, myös äiti sai tuomion huumausainerikoksesta.

Suunnitelmissa asekauppa?

Poliisin esitutkinnassa selvisi, että pojalla oli ollut 45 kaliiberinen Colt Coverment -pistooli hallussaan heinäkuusta 2025 lähtien.