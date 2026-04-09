Kahta alaikäistä epäillään tilaustyönä tehdystä tulipalosta.
Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely jutussa, jossa kahta tekohetkellä 15-vuotiasta nuorta syytetään muun muassa nuorina henkilöinä tehdyistä murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä Vantaalla.
Vantaalla sytytettiin poliisin mukaan joulukuussa kerrostalon rappukäytävässä tahallaan tulipalo, joka aiheutti asukkaille hengenvaaran. Poliisi epäilee, että kyseessä oli tilaustyö, joka tehtiin kostona huumevelan vuoksi, ja että lapset värvättiin tekemään tuhopoltto palkkiota vastaan.
Poliisin mukaan juttu liittyy ruotsalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja Pohjois-Helsingin katujengiin.
– Rikoksesta epäiltyjen nuori ikä ja rikosten vakavuus on poikkeuksellista järjestäytyneen rikollisuuden esitutkinnoissa Suomessa, poliisi kertoi aiemmin tiedotteessa.