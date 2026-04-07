Rikospaikka pääsi kuvaamaan Helsingin Lauttasaaressa tulipalossa tuhoutuneen polkupyöräliikkeen sisätilat. Tuhopolton jälki on karua ja rikoksen aiheuttamat vahingot suuria.

Vuosina 2008 ja 2009 syntyneet alaikäiset pojat ovat myöntäneet sytyttäneensä Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan pyöräliikkeen palamaan maksua vastaan maaliskuun alussa. He ovat edelleen vangittuina epäiltyinä törkeästä tuhotyöstä.

Vangittuna on ollut myös 18-vuotias mies. Hänen epäillään ottaneen vastaan rahat, jotka annettiin tuhopolton tehneille 17-vuotiaille.

Pyöräliike Ibiken toimitusjohtaja Jami Huuska on varma, mistä päin tilausrikos on lähtöisin.

– Pidän ihmeellisenä, jos tässä on joku muu takana kuin Venäjä. Your Finnish Friends -yhdistyksen osoite oli Ibikessa, joten ei siinä paljon muuta järkevää syytä voi olla, Huuska sanoi Rikospaikan Sellipuheet-osion haastattelussa.

Yhdistys tukee Ukrainan puolustusta.

Poliisin mukaan kaikki tutkintalinjat ovat yhä avoinna. Tuhopolton tilaaja on poliisin epäilyjen mukaan ulkomailla.

Kaikkiaan jutussa on kuusi epäiltyä. Heidän epäillään osallistuneen tilausrikokseen eri rooleissa.

