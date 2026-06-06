Tatuoinnin poistaminen ei ole helppoa, vaikka teknologia on kehittynyt. Asiantuntijan mukaan laserhoitojen tulos vaihtelee ja täydellinen poistaminen onnistuu vain osalla potilaista.
Tatuoinnit ovat nykyään arkipäivää. HUSin Iho- ja allergiasairaalan ihotautien erikoislääkärin, dosentti Nicolas Klugerin mukaan ihoonsa on mustetta pistänyt arviolta 15–20 prosenttia suomalaista.
Tatuoinnit on tarkoitettu säilymään ikuisesti, mutta niitä pystytään myös poistamaan, jos katumus iskee.
Muun muassa Selviytyjät Suomi -ohjelmasta tuttu mediapersoona Mikael Renwall on poistattanut useitakin tatuointeja. Yksi äitiaiheinen alkoi kaduttaa jo kuukauden päästä sen ottamisesta – heti parantumisen jälkeen. Renwallin mukaan kuva näytti "sekopäiseltä kissanaiselta".
Renwallin mukaan tatuointien poisto tekee "saakelin kipeää", ehdottomasti kipeämpää kuin tatuoinnin ottaminen.
– Vähän kuin kuumaa rautanaulaa tökkäisisi ihoon ja saisi sähköiskuja, Renwall kuvaili Huomenta Suomen haastattelussa.
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Lopputulokseen vaikuttaa moni asia
Tatuoinnin poisto ei ole helppo eikä yksinkertainen operaatio, sanoo myös Mehiläisen plastiikkakirurgi Timo Pakkanen.