Tatuoija kertoo: Näin syntyy uusi nänni rintasyövän sairastaneelle

Inkku Escobar on työskennellyt tatuoijana 17 vuoden ajan. Reilut viisi vuotta sitten hän löysi uudenlaisen merkityksen ja tarkoituksen taidoilleen.

– Mamillatatuointi on realistinen kuva iholla nännistä ja nännipihasta.

Näin uusi rinta saa "kirsikan kakun päälle"

Mamillatatuointi on rintasyövän sairastaneelle eräänlainen päätöspiste sairauden ja uuden rinnan kanssa, sillä kaikki syöpään liittyvät hoidolliset toimenpiteet täytyy olla käytynä läpi ennen kuin tatuointia voidaan tehdä.

– Asiakas on kulkenut jo pitkän taipaleen luokseni tullessaan: monta vuotta operaatioita ja hoitoja. Minä teen vain kirsikan kakun päälle, viimeisen silauksen.

Mamillatatuointi: Rintasyövän viimeinen piste – minidokumentissa Tarja, 55, kertoo, mitä uusi nännitatuointi merkitsee hänelle sairauden jälkeen ja millaisen matkan hän on syövän kassan kulkenut.

Ennen tatuoimista vuorossa on konsultaatio, jossa Escobar käy asiakkaan kanssa läpi, onko häneltä poistettu yksi rinta vai molemmat ja onko uusi rinta rakennettu vatsat tai selän siirrännäisestä vai onko kyseessä implantti.

– Se vaikuttaa rinnan muotoon. Kun konsultaatio on tehty, varataan käsittelyaika. Suosittelen aina varaamaan kaksi käsittelyaikaa suoraan, sillä ihon annetaan välissä parantua ja katsotaan sitten vielä nännin värisävyt kuntoon toisella käsittelykerralla.

– Symmetria on hirmu tärkeää, että saa hyvän näköisen kokonaislopputuloksen. Nännien tulisi olla suurin piirtein samoilla kohdilla toisiinsa nähden. Aina se ei ole mahdollista, sillä leikattu rinta on usein pienempi tai ylempänä kuin niin sanottu luomurinta.

– Jos rinnoissa on kokoeroa tai ne ovat eri kohdilla suhteessa toisiinsa, on katsottava, laitetaanko mamillatatuointi samaan linjaan toisen nännin kanssa vai hieman eri kohtaan, jotta operoitu rinta näyttää samalta kuin toinen.

Kun mamillatatuoinnin sijainti on katsottu sopivaksi, etsii Escobar tatuointiväreistä juuri ne oikeat sävyt suhteessa asiakkaan ihonväriin ja toisen nännin väriin.

– Jos molemmat rinnat on poistettu, etsinään mieluisat nännit valokuvia selailemalla ja värit poimitaan sitten asiakkaan ihoa tutkimalla. Sävyjä etsitään rinnasta, rintalastasta ja mahdollisesti käsivarsista.

– Ihmisellä on monia eri värisävyjä eri puolilla kehossa ja niistä lähden poimimaan ja yhdistelemään sävyjä toisiinsa ja rakentamaan sitä nännin ja areolan aluetta.

– Hirveän monen suomalaisen iho on jopa vähän harmahtava. Esimerkiksi arpihäivytyksiin näitä värisävyjä etsitään huomattavasti tarkemmin kuin mamillatatuointiin, kun yritetään löytää juuri se oikea ihon sävy.

– Ne ovat syvempiä ja siksi helpompi löytää. Jos asiakas on hyvin vaalea, en lähde tekemään hänelle hirveän punaista tai tummaa nänniä ja areolaa, vaan aloitan vaaleasta ja tummentelemalla sieltä löytyy sitten se oikea värisävy.

Kun oikeat värisävyt on laitettu "paletille", on aika tehdä ensimmäiset vedot tatuointikoneella ihoon.

– Tämä on vähän tällaista vesivärileikkiä tämä värien sekoittelu, Escobar kuvailee.

– Kun iho alkaa punoittamaan ja verestämään, on sen väri yleensä voimakkaampi kuin mamillatatuointiin käyttämäni sävyt. Silloin tatuointia joutuu tekemään aika lailla sokkona.

– Muissa tatuoinneissa eteneminen on helpompaa, sillä värit ovat usein voimakkaita eli mustaa ja punaista. Niistä näkee heti, millaiseksi tatuointi ihon pinnalla muodostuu, kun taas mamilla rakennetaan värittämällä.

Escobar kertoo, että vuosien kokemuksen myötä myös haaleampien sävyjen, kuten beigen ja ruskean käyttäytymistä iholla on oppinut lukemaan.

Noin puoli tuntia aloituksesta asiakkaan rintaan on piirtynyt selvä nänni ja nännipiha.

– Toisella käsittelykerralla mamillatatuointia voi vielä tummentaa tai vaalentaa. Käytäntöni on se, että teen mieluummin ensin vaaleampaa, koska aina on helpompi tummentaa kuin vaalentaa.

– Värisävyä on myös mahdollista vielä vaihtaa toisen käsittelykerran aikana, jos nännistä ja arealasta tuli esimerkiksi liian punainen tai keltainen. Tarvittaessa käsittelyjä tehdään vielä lisää.

Pieni ja tuntematon ala, jota konservatiivisuus haastaa

– Toiminnan markkinointi etenkin sosiaalisessa mediassa on haastavaa, sillä jos tekee julkaisun, jossa näkyy naisen rinnat, Instagram poistaa sen heti ja blokkaa tilin, koska minun katsotaan levittävän asiatonta sisältöä.

– Onhan se aika hullunkurinen asia, että miesten ja naisten nännit erotellaan niin isossa mittakaavassa, että se on ihan ok näyttää kuvissa paidatonta miestä, mutta jos kyseessä on nainen, ajatellaan se heti jotenkin seksuaaliseksi asiaksi.