Soudun olympiavoittaja Olaf Tufte on kuollut 50 vuoden iässä. Norjalaisen perhe kertoi suru-uutisen tiistaina.

Tufte löydettiin norjalaismedioiden siteeraaman tiedotteen mukaan tajuttomana perheensä maatilalta maanantaina.

– Pelastusviranomaiset saapuivat paikalle nopeasti ja ensiapu aloitettiin ennen kuin Tufte siirrettiin ilmateitse sairaalaan jatkotoimenpiteitä varten.

– Tapauksessa ei ollut silminnäkijöitä tai viitteitä työtapaturmasta.

Tufte voitti vuoden 1996 Atlantan olympialaisista kesän 2021 Tokion kisoihin ulottuneella olympiaurallaan kaksi kultaa, hopean ja pronssin.

Kultamitalit Ateenassa ja Pekingissä voittanut Tufte voitti MM-tasolla kaksi kultaa, hopean ja kolme pronssia.