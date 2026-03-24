Tatuointien teko vaatii ilmoitusta viranomaiselle, vaikka studiona olisi oma koti.
Nainen sai tuomion, koska ei ollut ilmoittanut viranomaiselle kotitatuointistudiostaan.
Nainen teki tatuointeja kotonaan Kuopiossa vuonna 2024. Nainen tarjosi aikoja kotitatuoinneille, teki tatuointeja ja julkaisi niistä kuvia verkossa.
Tatuointitoiminnasta olisi pitänyt tehdä ilmoitus. Terveydensuojelulain mukaan ihoa rikkovasta toiminnasta pitää tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.
Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla kerrotaan, että tatuointiyrittäjän pitää tehdä toiminnasta terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset, hänellä tulee olla vaadittu turvallisuusasiakirja ja hänen toimitilansa tulee saattaa viranomaisvalvonnan piiriin.
Naisen tatuointitoiminta oli tullut viranomaisen tietoon ja se oli ottanut naiseen yhteyttä ilmoitukseen liittyen.
Nainen kuitenkin jatkoi uusien tatuointien tekemistä ja julkaisi niistä kuvia, minkä käräjäoikeus katsoi osoittaneen toiminnan jatkamista. Koska naista oli jo kehotettu tekemään ilmoitus, katsoi käräjäoikeus naisen laiminlyöneen velvollisuutensa tahallisesti.
2000-luvulla syntynyt nainen sai 25 päiväsakon rangaistuksen terveydensuojelurikkomuksesta. Hänen tuloillaan se tarkoitti 150 euron seuraamusta.
