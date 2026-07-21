Britannian ex-ministeri Ann Widdecomben murhan karmaisevia yksityiskohtia puidaan oikeuden alkukäsittelyssä.
Britannian entinen ministeri Ann Widdecombe, 78, kuoli syyttäjien mukaan sen jälkeen, kun häntä lyötiin Devonissa sijaitsevassa kodissaan päähän vasaralla 21 kertaa hänen syödessään lounasta, kertoo BBC.
28-vuotiasta miestä Joshua Kerrya syytetään poliitikon murhasta. Mies on parhaillaan tutkintavankeudessa.
Häntä kuultiin myös tulevan oikeudenkäynnin alkukäsittelyssä, mutta mies ei kommentoinut omaa nimeään ja syntymätietojaan enempää.
Syyttäjä Kashif Malikin mukaan Widdecomben murhasta syytetty Kerry saapui hänen talolleen 8. heinäkuuta ja meni sisään etuovesta.
Kerryn epäillään olleen asunnossa vain kaksi minuuttia. Hänellä oli mustat hanskat kädessään.
Näin tapahtumat etenivät
Miehen väitetään lyöneen Widdecombea toistuvasti vasaralla, kaataneen hänet tuoliltaan ja ottaneen hänen lompakkonsa ennen kuin ajoi tapahtumapaikalta pois, oikeudessa kuultiin.
Syyttäjien mukaan puutarhuri meni taloon avoimesta etuovesta seuraavana päivänä 9. heinäkuuta ja löysi Widdecomben makaamasta kasvot alaspäin keittiön lattialla vakavan päävamman saaneena.
Pelastusyksiköt hälytettiin paikalle, mutta hänet todettiin kuolleeksi samana päivänä.
Poliisi selvittää yhä, oliko hyökkäyksellä yhteys terrorismiin tai oliko sillä poliittinen motiivi.