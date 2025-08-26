Kauneusleikkauksiin liittyy aina riskejä – näin monta tapausta korvataan vuosittain

Kauneuskirurgian arkipäiväistyminen on nostanut esiin potilasturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Tutkimusten mukaan kauneuskirurgian suosio kasvaa kuitenkin edelleen maailmanlaajuisesti.
Asiantuntijoiden mukaan Suomessa kuolemaan johtavat tapaukset kauneusoperaatioissa ovat hyvin harvinaisia, mutta toimenpiteissä tapahtuneista virheistä tehdään vuosittain potilasvahinkoilmoituksia.
Lue myös: Suomalainen somevaikuttaja kuoli kauneusoperaation jälkeen Turkissa – tämä tapauksesta tiedetään
Potilasvahinkoilmoitukset käsittelee Potilasvakuutuskeskus (PVK).
Viiden jälkeen -ohjelma pyysi PVK:sta tietoja siitä, kuinka paljon vahinkoilmoituksia Suomessa tehtävistä kauneusoperaatioista vuosittain tehdään.
Vuonna 2024 potilasvakuutuskeskus ratkaisi yhteensä 111 tapausta, joissa erikoisalaksi on tilastoitu plastiikkakirurgia. Näistä tapauksista 20 katsottiin korvattaviksi vahingoiksi.
PVK:n tilastoissa ei eritellä erikseen, onko kyseessä ollut esteettisistä syistä vai lääketieteellisistä syistä tehty toimenpide.
PVK:n potilasturvallisuuslääkäri Morag Tolvi sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa, että suhteessa kaikkiin kirurgisiin leikkauksiin, ratkaistavia tapauksia on todella vähän.
– Kaikilla kirurgisilla aloilla tehdään kuitenkin Suomessa kymmeniä tuhansia leikkauksia vuodessa, Tolvi muistuttaa.
Plastiikkakirurgian osalta PVK:ssa ratkaistavaksi tulleiden tapausten määrä on Tolvin mukaan pysynyt lähes samana viimeisten viiden vuoden ajan.
Tolvi kertoo, että esimerkiksi materiaalivahingoista tai mielipahasta ei yleensä makseta korvauksia, vaan aina pitää olla henkilövahingosta kyse.
Vaikeimpia tapauksia arvioida korvattavuutta ovat potilasturvallisuuslääkärin mukaan sellaiset, joissa plastiikkakirurginen operaatio on sujunut hyvin, mutta lopputulos ei olekaan miellyttänyt.
– Katsomme aina lääketieteeseen ja juridiikkaan perustuen, onko korvattavaa. Laissa on kahdeksan korvausperustetta, joista jonkun pitää täyttyä, Tolvi sanoo.
Korvaussummat alkavat asiantuntijan mukaan noin parista sadasta eurosta, mutta voivat kohota jopa satoihin tuhansiin, jos operaatiosta koituu vaikea vamma tai kuolema.
Ulkomailla tehdyistä operaatioista ei voi hakea Suomessa korvauksia, sillä ne eivät kuulu kotimaan potilasvakuutuksen piiriin, Tolvi muistuttaa.
Esteettiset toimenpiteet kasvussa maailmanlaajuisesti
Esteettisten toimenpiteiden globaali suosio on kasvanut tasaisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana – viimeisten neljän vuoden aikana kokonaismäärä on kasvanut jopa 40 prosenttia.
Vuonna 2024 julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan maailmassa tehtiin vuonna 2023 noin 35 miljoonaa esteettistä toimenpidettä, joista lähes 16 miljoonaa oli kirurgisia leikkauksia ja hieman yli 19 miljoonaa esteettisiä hoitoja, jotka eivät vaadi leikkausta. Kokonaismäärä kasvoi 3,4 prosenttia edellisvuodesta.
Samaisen tutkimuksen mukaan yleisimpien kirurgisten leikkausten lista on pysynyt lähes muuttumattomana liki 15 vuoden ajan; suosituimpana rasvaimu, rintojen suurennus, silmäluomileikkaus, vatsan muotoilu (abdominoplastia) ja nenäleikkaus.
Leikkausta vaatimattomien esteettisten hoitojen maailmanlaajuinen kärkiviisikko vuonna 2023 oli: botuliini (ns. botox), hyaluronihappo (täyteaineena ihon alle), karvanpoisto, kemialliset kuorinnat ja rasvanpoisto ilman kirurgiaa.
"Kevyissäkin toimenpiteissä riskinsä"
Esteettinen plastiikkakirurgi Heikki Kupi muistuttaa, että kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy aina riski.
Kupin mukaan moni miettii vain lopputulosta eikä mahdollisia ongelmatilanteita. Potilaan kanssa on syytä käydä läpi tapauskohtaisesti, voiko isoon operaatioon jonkin potilaan kohdalla edes ryhtyä.
Suomalaisilla on Kupin mukaan yleisesti ottaen realistiset odotukset kauneuskirurgisiin toimenpiteisiin liittyen.
– Aina on tietenkin niitäkin tapauksia, että katsotaan maailmalta [ideoita], Kupi muistuttaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Kauneusleikkauksissa käydään yhä useammin ulkomailla sellaisissa maissa, joissa niitä toteutetaan lähtömaata huomattavasti huokeampaan hintaan.
Kokeneen kirurgin mukaan ulkomaillakin tehdään lähtökohtaisesti hyvää jälkeä, kunhan operaatio tehdään tarkkaan valitussa, oikeassa paikassa ja hyvällä suunnittelulla.
– Kauneusturismi on tällä hetkellä muotia ja siihen liittyy paljon lentoja, niin on tärkeää [miettiä] ne riskit.
Kaupin mukaan yksityisellä puolella ei juurikaan käydä korjauttamassa ulkomailla pieleen menneitä kauneusleikkauksia. Jos ongelmia ilmenee, niin ne liittyvät yleensä alkuvaiheen haavan parantumisiin, jotka hoidatetaan julkisella puolella.
– Sieltä on tullut palautetta, että tällaista ongelmaa on silloin tällöin.
Katso artikkelin alussa olevalta videolta, näkeekö kokenut kirurgi vastaanotolla asiakkaita kuuluisien Kardashienien kuvien kanssa.