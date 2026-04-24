Pieleen menneellä pistoshoidolla voi olla vakavat seuraukset. Esteettisiä hoitoja tarjoavalla alalla kaivataan tiukempaa valvontaa.
Sosiaali- ja terveysministeriössä selvitetään, tarvitaanko esteettisiin hoitoihin tiukempaa lakia potilasturvallisuuden takaamiseksi.
Valmistelussa on otettu huomioon esteettiset pistoshoidot ja nostettu esiin mahdollisuus, että ne rajoitettaisiin vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.
Täyteaineita saavat Suomessa pistää muutkin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt, mutta botuliinitoksiinia saavat antaa vain lääkärit.
Lupa- ja valvontavirasto sulki tällä viikolla espoolaisen pistoshoitoja antavan Nordicshapen, josta paljastui potilasturvallisuutta vaarantavia vakavia puutteita.
– Suomessahan kuka tahansa kadunmies voi tehdä täyteainehoitoja luvallisesti eli niitä ei tällä hetkellä valvo kukaan, summaa Dr. Fine -klinikan perustaja, plastiikkakirurgi Ada Hukki-Aitala.
MTV Uutisten haastatteleman Kira Sundströmin otsa siliää botuliinitoksiinipistoksilla, joiden vaikutus kestää nelisen kuukautta.
Sundströmin huulia on korostettu täyteainepistoksilla. Riskien vuoksi hän haluaa, että pistokset tekee aina lääkäri.
– Valitsin tämän, koska täällä työskentelee lääkäreitä. Tiedän, että pistoshoidot, jotka nyt tehtiin, ovat lääkärin valvonnan alla tehtyjä.