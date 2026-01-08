Maailman markkinat eivät hyökkäyksestä Venezuelaan hätkähtäneet.

Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusiston mukaan markkinoiden rauhallisuus kertoo nimenomaan siitä, että vaikka Venezuelan öljyvarannot ovat maailman suurimmat, sen osuus öljyn koko öljyn tuotannosta on hyvin vähäistä.

– Maailmankaupassa Venezuelan öljyn osuus on vain noin prosentin luokkaa ja se selittää sitä, miksi markkinat ovat pysyneet niin rauhallisena, sanoo Kuusisto.

Arvioiden mukaan Venezuelan öljyntuotannon palauttaminen Chavezin valtakautta edeltäneelle tasolle, eli 1990-luvun tasolle, vaatisi lähes 200 miljardin dollarin investoinnit.

– Tätä 200 miljardin hintalappua voisi verrata vaikkapa Ukrainan jälleenrakennukseen, joka olisi noin 500 miljardia euroa, eli mittavasta investoinnista on Venezuelan kohdalla kyse, sanoo Kuusisto.

Öljyn ylitarjonta pitää hinnan alhaalla

Mittavat investoinnit kannattaisivat siinä tapauksessa, jos öljyn markkinahinta nousisi, mutta sellaista ei ole nyt näköpiirissä, koska markkinoilla on öljystä ylitarjontaa. Se rasittaa eritoten Saudi-Arabian taloutta.

– Jotta uudet projektit Venezuelassa olisivat taloudellisesti kannattavia, pitäisi öljyn maailmanmarkkinahinta olla 80 dollaria, kun tällä hetkellä ollaan noin 60 dollarissa, sanoo Kuusisto.

Kuusisto uskoo, että isku Venezuelaan saattaa houkutella Yhdysvaltoja toimimaan myös Lähi-idässä ja Iranissa, koska Venezuelan hallinnon syrjäyttäminen onnistui melko helposti.

– On pitkään ollut tiedossa, että Iranin islamistinen itsehallinto ei miellytä Yhdysvaltoja. Eli näen tässä sen mahdollisuuden, kun Iranissa protestoidaan tällä hetkellä, niin Yhdysvallat näkee tässä sen mahdollisuuden syrjäyttää paikallisen hallinnon. Ja luottaen siihen, että Iranin mahdolliset vastatoimet siellä Persianlahdella eivät huojuttaisikaan energiamarkkinoita niin dramaattisesti, sanoo Kuusisto.

Missä öljynkysyntä on edelleen kasvussa ja näkyykö Venezuela Suomen bensapumpuilla? Katso jutun alussa olevasta videosta.

