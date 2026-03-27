Ukrainan viime päivien iskut Venäjän Suomenlahden öljysatamiin ovat kasvattaneet myös ympäristökatastrofin riskiä Suomenlahdella, arvioi professori.
Ukrainan kerrotaan iskeneen jälleen viime yönä Venäjän öljysatamiin Suomenlahdella.
Tietojen mukaan kohteena olisivat olleet Suomenlahden rannalla sijaitsevat Laukaansuun eli Ust-Lugan ja Primorskin öljyterminaalit. Primorsk tunnetaan myös suomenkielisellä nimellä Koivisto.
Jos tiedot pitävät paikkansa, kyseessä olisi jo kolmas yö peräkkäin, kun Ukraina iskee Leningradin alueelle.
Meriliikenteen professori Ulla Tapanisen mukaan iskujen taustalla on Ukrainan huoli siitä, kykeneekö länsi vähentämään Venäjän sotakassaa öljytulojen kautta.
– Ukraina on selvästi erittäin huolissaan länsimaiden kyvystä vähentää Venäjän sotakassaa ja on sitä varten nyt hyökännyt, sanoo Tapaninen.
Ukrainan iskut Venäjän öljylaitoksiin ovat supistaneet merkittävästi Venäjän öljyvientiä.
Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin sulki Hormuzinsalmen ja esti sen kautta maailmalle virranneen öljyn, mikä on kasvattanut Venäjän sotakassaa.