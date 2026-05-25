Ituja vedetään myynnistä salmonellariskin vuoksi.
Lounasitu Oy tiedottaa vetävänsä varotoimenpiteenä sinimailasen idut toistaiseksi pois markkinoilta. Ituja käytetään usein esimerkiksi erilaisten salaattien raaka-aineena.
– Kaikki 2.6.2026 asti päivätyt tuotteet vedetään pois, toisessa EU-maassa havaitun salmonellan takia, yritys kertoo tiedotteessaan.
Sinimailasen ituja eli alfafaa vedetään myynnistä.Lounasitu
Lounasidun käyttämä siemenerä on ollut sama, kuin toisessa maassa käytetty erä. Tämän vuoksi idut vedetään myynnistä myös Suomessa.
– Tuotteiden käyttö tulee lopettaa välittömästi. Tuotteet voi hävittää normaalisti biojätteenä, yrityksestä neuvotaan.
Kuluttajia pyydetään olemaan yhteydessä Lounasitu Oy:n asiakaspalveluun. Lounasitu Oy hyvittää kuluttajille tuetteen ostohinnan.