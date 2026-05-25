Jalkapallon miesten Veikkausliigassa viimeistä sijaa pitävä IFK Mariehamn vaihtaa päävalmentajaansa.
Ahvenanmaalaisseura ilmoitti tiedotteessaan, että seuran päävalmentajana toiminut Gary Williams on eronnut tehtävästään. IFK:n mukaan eropäätös syntyi englantilaisvalmentajan aloitteesta.
IFK Mariehamnin alkukausi on ollut vaikea, sillä joukkue on kerännyt kahdeksassa liigaottelussaan vain neljä pistettä. IFK:n seurajohtajana toimiva Jimmy Wargh jatkaa joukkueen väliaikaisena vastuuvalmentajana.
Ahvenanmaalla pitkään vaikuttanut Williams nousi IFK:n päävalmentajaksi kesken kauden 2024.