Onko oikeus saada palkkaa ajalta, jolloin jää drooniuhan takia kotiin?
Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus.
Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn drooniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa drooniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille.
Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua drooniuhkatilanteista.