Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova syyttää Suomen presidenttiä Alexander Stubbia vihamielisestä puheesta Venäjää kohtaan.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi sunnuntaina tasavallan presidentin kyselytunnilla Ylen Radio Suomessa, ettei hän sulje pois mahdollisuutta, että Eurooppa ryhtyisi vuoropuheluun Venäjän kanssa jo tänä vuonna.

– Voin kuvitella, että Eurooppa ryhtyy vuoropuheluun Venäjän kanssa tavalla tai toisella tänä vuonna. On kuitenkin mahdotonta sanoa tällä hetkellä, milloin näin tapahtuu, Stubb sanoi kyselytunnilla.

Kysyttäessä, voiko hän toimia välittäjänä, hän sanoi, että jos häntä pyydetään, niin ”on todennäköisesti vaikeaa sanoa ‘ei’”.

Länsimaiset tiedotusvälineet mainitsevat Stubbin ehdokkaaksi eurooppalaiseksi välittäjäksi mahdollisissa neuvotteluissa Moskovan kanssa.

Venäläisen uutistoimisto TASS:in mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova totesi, että Stubb on länsimaisen eliitin edustajien listan kärjessä, jotka käyttävät vihamielistä kieltä puhuessaan Venäjästä.

Iltalehden mukaan Zaharova ei ole kovin innoissaan siitä, että Stubb toimisi rauhanvälittäjänä Euroopan ja Venäjän välillä. Lisäksi Zaharova mustamaalaa Suomen nykyjohtoa vihjailuilla siitä, että se ihannoi toisen maailmansodan aikaista yhteistyötä natsi-Saksan kanssa.