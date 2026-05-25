Digi- ja väestötietoviraston puhelinpalveluiden häiriö saatiin korjattua kahdentoista aikoihin maanantaipäivänä.
Digi- ja väestötietoviraston puhelinpalveluissa ollut häiriö on ohi. Häiriö saatiin korjattua kahdentoista aikoihin päivällä.
Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisessa puhelinpalvelussa oli aamun aikana laaja häiriö. Häiriön vuoksi puhelinpalvelu ei toiminut.
Viraston viestinnästä kerrottiin STT:lle, että se sai tiedon häiriöstä noin seitsemän aikaan aamulla. Tilanteen aiheutti Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimittamassa Elisan OC Desk -palvelussa oleva häiriö.
Juttu päivitetty kauttaaltaan 25.5. kello 12.42.