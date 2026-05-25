Sveitsissä käynnissä olevissa jääkiekon MM-kisoissa luodaan maailman parasta jäätä suomalaisvoimin.

MTV Urheilu tapasi Zürichissä Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n johtavan jäämestarin Manu Varhon, jolle täydellisen pelialustan luominen on suorastaan intohimo.

Varho esitteli keinoja, joilla jäätiimi voi vaikuttaa kentän kuntoon, vaikka ulkona olisi Zürichissä nyt vallitsevat helleolot.

– Kaikki ovet ovat kiinni niin pitkään kuin mahdollista. Sen lisäksi me puhallamme tänne kaukalon puolelle viileämmän ilman, Varho kertoo.

Suurin vihollinen jäämestarille on ilmankosteus, joka saattaa olla seurausta esimerkiksi kuumana päivänä tulleesta rankkasateesta.

– Kymmenen tuhatta märkää paitaa sisälle, ja jos ei ilmankuivaus toimi, niin jää alkaa toimia kuivaimena eli se kaikki kosteus tulee tänne, Varho sanoo ja muistuttaa lämpimän syyskuun 2024 aiheuttamasta sumuilmiöstä Kiekko-Espoon ja HIFK:n SM-liigaottelussa.

Videolla Manu Varho esittelee jäämestarin työkalupakkia, josta löytyy kaikki tarvittava jään laadun mittaamiseen. Samalla jutussa käydään läpi keinot, joilla Zürichin jää saadaan otteluiden välissä parhaaseen mahdolliseen kuntoon.