Sosiaalidemokraattien edesmennyttä kansanedustajaa, viime elokuussa kuollutta Eemeli Peltosta muisteltiin SDP:n puoluekokouksessa.
Tampereella pidettävä puoluekokous alkoi maanantain osalta edesmenneiden sosialidemokraattien muistohetkellä.
Puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi liikuttui puhuessaan menehtyneestä ystävästään ja arvostetusta puoluetoverista Eemeli Peltosesta. Peltonen kuoli elokuussa 2025.
– Jos asiat olisivat menneet toisin, Eemeli olisi varmasti täällä tänään. Eemeli Peltonen tunnettiin ennen kaikkea luotettavana yhteistyön rakentajana, yhteiskunnallisten asioiden hoitaminen oli hänelle elämäntehtävä.
Näkkäläjärvi jatkoi kertomalla, että sekä suomalaisten turvallisuus että liikunnan edistäminen olivat Peltoselle erittäin tärkeitä asioita.
– Ihminen voi poistua keskuudestamme, mutta ei hänen työnsä.
Kokouksessa muisteltiin myös monia muita edesmenneitä ja erityisen arvostettuja puolueen jäseniä, kuten tasavallan presidentti Martti Ahtisaarta.