Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäys Iraniin laski kuluttajien luottamuksen heikoimmilleen kahteen vuoteen.
Suomalaiskuluttajien luottamus heikkeni maaliskuussa alimmilleen sitten huhtikuun 2024, kertoo Tilastokeskus.
Kuluttajien näkemykset heikkenivät maaliskuussa entisestään tammi- ja helmikuun heikoista luvuista, sillä luottamusindikaattorin saldoluku oli maaliskuussa –11,5. Helmikuussa lukema oli –10,5 ja tammikuussa –8,7. Pitkän aikavälin keskiarvo on -2,8.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi, että luvut heijastelevat yleisen pessimismin lisäksi osittain Lähi-idän sodan alkuvaiheita.
– Sodan tärkein vaikutuskanava talouteen toteutuu energian kallistuneiden hintojen kautta, mutta ei ole syytä vähätellä myöskään sen vaikutusta kuluttajien tunnelmiin. Epävarmassa tilanteessa kotitaloudet saattavat reagoida jopa liiallisella varovaisuudella, Appelqvist sanoo tiedotteessa.
Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen sanoo Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksen Iraniin iskeneen kuluttajien luottamukseen.
– Poikkeuksellisen heikoksi tippunut kuluttajaluottamus uhkaa pysäyttää talouden kasvun käynnistymisen. Luottamus on tällä hetkellä erityisen haurasta ja reagoi tavanomaista voimakkaammin erilaisiin riskeihin. Juuri kun tunnelma oli vähitellen kääntymässä parempaan, kotitalouksien niskaan kaadetaan kylmää vettä, Malinen sanoo.
Työttömyys nakertaa luottamusta
Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan ekonomistit ennustavat kuluvan vuoden aikana kuitenkin talouden kohtalaista elpymistä, vaikka pankit ovatkin laskeneet ennusteitaan. Kuluttajien arviot ovat synkempiä.
– Lähtökohtaisesti kuluttajien arvio Suomen talouden kehityksestä vaikuttaa liian synkältä, mutta jos sota Lähi-idässä pitkittyy, saattaa siitä tulla todellisuutta, Appleqvist sanoo.
Yksi luottamusta nakertava tekijä on oma työttömyys, sillä kaikkein kielteisimmin talouden näkivät työttömät.