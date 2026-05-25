Tapahtumapaikalta otettiin kiinni 35-vuotias mies, jota epäillään taposta ja tapon yrityksestä Seinäjoella.

Poliisi sai sunnuntai-iltana ilmoituksen puukotuksesta Kasperissa, Seinäjoella.

Poliisi löysi talon pihalta vakavasti loukkaantuneen miehen sekä samassa talossa sijaitsevasta asunnosta elottoman miehen, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi.

Paikalta otettiin kiinni 35-vuotias mies, jota epäillään taposta ja tapon yrityksestä. Tapahtumapaikka on eristetty, ja poliisi tekee siellä teknistä tutkintaa.

Esitutkinta on alkuvaiheessa, joten lisätietoja tapauksesta annetaan aikaisintaan loppuviikosta.