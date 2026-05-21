Useiden valtioiden lainojen korot ovat olleet viimeisen viikon aikana jyrkässä nousussa energiakriisin aiheuttaman inflaation takia.
Korkomarkkinoilla on ollut viimeisen viikon aikana käynnissä myrsky.
Useiden valtioiden lainojen korot ovat nousseet. Markkinoilla huomio kiinnittyy erityisesti Yhdysvaltojen pitkän, 10 vuoden lainan korkoihin.
USA:n 10 vuoden valtionlainojen korko.MTV
Myöskään Suomi ei ole ollut suojassa korkopaineelta.
Suomen 10 vuoden valtionlainojen korko.MTV
Korkojen nousu kertoo siitä, että Iranin sota ja Hormuzinsalmen sulku jarruttavat entistä pahemmin talouskasvua.
Markkinareaktiot ennustavat sitä, että keskuspankit joutuvat tänä vuonna nostamaan myös asuntolainoihin vaikuttavia ohjauskorkoja hillitäkseen inflaatiota eli hintojen nousua.
– Hormuzinsalmen sulku on johtanut siihen, että energian hinnat ovat nousseet. Viime aikoina on nähty enemmän ja enemmän myös sitä, että hintapaineet laajenevat. Paine näkyy esimerkiksi teknologiasektorilla tietokonekomponenteissa. Tämä on saanut markkinat uudelleen arvioimaan sitä, että minkälaista rahapolitiikkaa keskuspankeilta odotetaan. Nyt odotetaan keskuspankkien nostavan korkoja, kertoo Danske Bankin pääekonomisti .