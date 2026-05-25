Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmaeil Baqaei antoi ymmärtää tänään, että maailmalla olisi ymmärretty väärin Iranin tarkoitusperät Hormuzinsalmella.



Iranin ulkoministeriön tiedottajan Esmaeil Baqaei mukaan Iran ei kerää aluksilta tullimaksuja Hormuzinsalmessa. Kyse on hänen mukaansa maksu navigointipalveluista sekä tarvittavista toimista salmen, Persianlahden ja Omaninlahden ympäristön suojelemiseksi. Baqaei puhui asiasta tiedotustilaisuudessa.



Viime viikolla mediat kertoivat, että Iran ja Oman ovat neuvotelleet maksujärjestelmästä, jossa Hormuzinsalmen läpi kulkevilta aluksilta perittäisiin maksua.