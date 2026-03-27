Alueen kuvernöörin mukaan Leningardin alueella ammuttin alas kymmeniä drooneja.
Ukrainan kerrotaan iskeneen jälleen viime yönä Venäjän Suomenlahden rannalla sijaitseviin Laukaansuun eli Ust-Lugan ja Primorskin öljyterminaaleihin.
Leningradin alueen kuvernööri Alexandr Drozdenko kirjoitti Telegram-kanavallaan perjantaiaamuna, että alueella on torjuttu hyökkäystä ja pudotettu 36 droonia.
Iskuista ovat raportoineet muun muassa venäläiset ja ukrainalaiset Telegram-kanavat. Vahvistettuja tietoja iskuista ei ole.
Ukrainan sotaa seuraavalla Exilenova-kanavalla on julkaistu video, jossa näkyy valtava tulipalo ja joka olisi kuvattu Laukaansuun satama- ja rautatiealueella.
MTV Uutiset ei ole kyennyt vahvistamaan videon kuvauspaikkaa eikä -päivää.
Laukaansuun öljyterminaali sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Pietarista Suomenlahden etelärannalla.
Primorskin eli Koiviston öljysatama sijaitsee Suomenlahden pohjukassa vajaan sadan kilometrin päässä Suomen rajasta.
Nasan lämpötilapoikkeamat ja aktiiviset palot lähes reaaliajassa näyttävässä kartassa sekä Laukaansuun että Primorskin öljysatamat olivat perjantaiaamuna punaisena.